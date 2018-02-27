Дело резонансного харьковского ДТП: адвокат на заседании попросил отвода судьи

Во время судебного заседания прокуратура должна зачитать обвинительный акт. Подозреваемых - водителя Lexus Елену Зайцеву и водителя Volkswagen Геннадия Дронова - доставили в суд и посадили в один стеклянный бокс в зале суда.

Адвокат Г.Дронова С.Перепелица попросил отвода судьи из-за того, что судья не принял ходатайство защитника о том, чтобы во время заседания водитель Volkswagen сидел не в клетке, а рядом с адвокатом.

"Это противоречит правам человека в соответствии с Европейской конвенцией. Мы считаем суд необъективным", - отметил он.

Сейчас суд объявил перерыв.

Напомним, 19 февраля заседание перенесли из-за ходатайства одной из пострадавших. Уроженка Кременчуга Анна Комар попросила проводить дальнейшие судебные заседания в режиме видеоконференции, потому что из-за состояния своего здоровья потерпевшая девушка не может приезжать в Харьков. Поэтому суд объявил перерыв на 8 дней, за которые судебную комнату оборудовали необходимой техникой.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.