Справа про вбивство школярки у Кропивницькому: свідки в суді розповіли нові подробиці
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні у Кіровському районному суді розпочався судовий розгляд справи матері, яка обвинувачується у вбивстві своєї 12-річної дитини, повідомив кореспондент УНН.
Зокрема, суд розглядав клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.
В ході судового розгляду було опитано четверо свідків. Усі вони стверджували, що у сім’ї були добрі стосунки. Батьки відповідально ставилися до своїх обов’язків перед дітьми. Покійну Катю характеризують як доброзичливу і життєрадісну дитину. Вона гарно навчалася та відвідувала різноманітні гуртки.
Окрім цього, прозвучала інформація, що підозрювана у вбивстві у 2016 році захворіла. Лікарі довго не могли поставити точний діагноз. Жінку лікували, через хворобу вона лишилась без роботи. Це, за словами самої підозрюваної, стало причиною для думок про суїцид. Також матір двох дітей час від часу говорила дивні речі, начебто в неї бувають видіння і таке інше.
Як зауважив один із свідків, жінка була спокійною, коли приймала медикаменти, психічні розлади починалися, коли вона поверталася додому з лікарні і відмовлялася від лікування.
Обвинувачувана сказала, що розуміє зміст клопотання і з необхідністю заходів медичного характеру погоджується.
Сьогодні суд не прийняв остаточного рішення за браком часу. У засіданні оголосили перерву до 8 травня.
Додамо, що на підготовчому засідання суд продовжив ще на два місяці попередній запобіжний захід жінці - поміщення до психіатричної установи. До 25 червня 2018 року жінка продовжуватиме перебувати в "Кіровоградській обласній психіатричній лікарні" с. Нового.
Нагадаємо, обвинувачену у вбивстві власної доньки кропивничанку визнали неосудною.