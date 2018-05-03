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Дело об убийстве школьницы в Кропивницкому: свидетели в суде рассказали новые подробности

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня в Кировском районном суде начался судебный процесс дела матери, обвиняемого в убийстве своей 12-летней ребенка, сообщил корреспондент.

Дело об убийстве школьницы в Кропивницкому: свидетели в суде рассказали новые подробности

В частности, суд рассматривал ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера.

В ходе судебного разбирательства было опрошено четверо свидетелей. Все они утверждали, что в семье были хорошие отношения. Родители ответственно относились к своим обязанностям перед детьми. Покойную Катю характеризуют как доброжелательную и жизнерадостную ребенка. Она хорошо училась и посещала различные кружки.

Кроме этого, прозвучала информация, что подозреваемый в убийстве в 2016 году заболела. Врачи долго не могли поставить точный диагноз. Женщину лечили, из-за болезни она осталась без работы. Это, по словам самой подозреваемой, стало причиной для мыслей о суициде. Также мать двоих детей время от времени говорила странные вещи, будто у нее бывают видения и так далее.

Как заметил один из свидетелей, женщина была спокойной, когда принимала медикаменты, психические расстройства начинались, когда она возвращалась домой из больницы и отказывалась от лечения.

Обвиняемая сказала, что понимает содержание ходатайства и с необходимостью мер медицинского характера соглашается.

Сегодня суд не принял окончательного решения за нехватки времени. В заседании объявлен перерыв до 8 мая.

Добавим, что на подготовительном заседании суд продлил еще на два месяца предыдущую меру пресечения женщине - помещение в психиатрическое учреждение. К 25 июня 2018 женщина будет продолжать находиться в "Кировоградской областной психиатрической больницы" с. Нового.

Напомним, обвиняемую в убийстве собственной дочери кропивничанку признали невменяемым .

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