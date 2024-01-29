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Справа про геноцид: суд ООН у п'ятницю винесе рішення щодо юрисдикції

Справа про геноцид: суд ООН у п'ятницю винесе рішення щодо юрисдикції

Київ • УНН

 • 26093 перегляди

У п'ятницю вищий суд ООН винесе рішення щодо того, чи має він юрисдикцію розглядати справу, подану Україною

У п'ятницю вищий суд ООН винесе рішення про те, чи має він юрисдикцію у справі, порушеній Україною, яка звинувачує росію в порушенні міжнародного права шляхом використання помилкового звинувачення в геноциді як приводу для вторгнення у 2022 році, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Україна подала позов до Міжнародного Суду через кілька днів після початку повномасштабної війни у 2022 році.

росія проігнорувала ухвалу Гаазького суду про припинення бойових дій.

москва проігнорувала слухання щодо тимчасових заходів у 2022 році, але подала заперечення проти юрисдикції суду. Під час слухань 2023 року російські адвокати попросили суд відхилити скаргу, назвавши судову справу "зловживанням процесуальними нормами".

Як повідомляється, суд у середу винесе рішення щодо окремої справи між росією та Україною. У цій справі, порушеній відповідно до антидискримінаційного договору та конвенції про фінансування тероризму, Україна звернулася до суду з проханням зобов'язати москву виплатити репарації за напади та злочини в регіоні. Сюди входить збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року, внаслідок чого загинули всі 298 пасажирів і члени екіпажу, вказує видання.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей рф геноцидом25.01.24, 12:58 • 26078 переглядiв

Юлія Шрамко

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