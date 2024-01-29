Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции

В пятницу высший суд ООН вынесет решение о том, имеет ли он юрисдикцию по делу, возбужденному Украиной, которая обвиняет россию в нарушении международного права путем использования ложного обвинения в геноциде как повода для вторжения в 2022 году, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Украина подала иск в Международный Суд через несколько дней после начала полномасштабной войны в 2022 году.

россия проигнорировала решение Гаагского суда о прекращении боевых действий.

москва проигнорировала слушания по временным мерам в 2022 году, но подала возражения против юрисдикции суда. Во время слушаний 2023 года российские адвокаты попросили суд отклонить жалобу, назвав судебное дело "злоупотреблением процессуальными нормами".

Как сообщается, суд в среду вынесет решение по отдельному делу между россией и Украиной. В этом деле, возбужденном в соответствии с антидискриминационным договором и конвенцией о финансировании терроризма, Украина обратилась в суд с просьбой обязать москву выплатить репарации за нападения и преступления в регионе. Сюда входит сбитие рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа, указывает издание.

ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом