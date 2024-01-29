Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции
В пятницу высший суд ООН вынесет решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать дело, поданное Украиной.
На Прикарпатье задержали "смотрящего" за выбивание долгов - полиция
Правоохранители задержали 53-летнего "смотрящего" за выбивание долгов.
На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку
В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.
Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос
Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и социальные сети. Молодежь больше общается и пользуется социальными сетями, тогда как старшие люди больше смотрят телевизор и читают.
Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение
Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов
Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.