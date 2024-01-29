Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  188432 просмотра

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  261831 просмотра

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  243479 просмотра

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25 январь 2024, 08:30  •  259714 просмотра

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218713 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

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Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.

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Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

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Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов

Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.

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