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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Справа ПриватБанку: НАБУ оголосило у розшук Олену Бичихіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розшукує Олену Бичихіну, яка керувала одним з підрозділів "Приватбанку" і підозрюється у розтраті, передає УНН.

Справа ПриватБанку: НАБУ оголосило у розшук Олену Бичихіну

Цитата

“Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактом розтрати коштів ПАТ КБ “ПриватБанк”, — йдеться у повідомленні.

Що за справа ПриватБанку?


15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Серед підозрюваних була і Олена Бичихіна, яка обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії і була керівницею одного з підрозділів банку.

Ще два фігуранти - ексголова правління банку Олександр Дубілет та експерший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко.

Українські Національні Новини

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