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Дело ПриватБанка: НАБУ объявило в розыск Елену Бичихину

Киев • УНН

 • 20406 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает Елену Бичихину, которая руководила одним из подразделений "ПриватБанка" и подозревается в растрате, передает УНН.

Дело ПриватБанка: НАБУ объявило в розыск Елену Бичихину

Цитата

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.

Что за дело ПриватБанка?


15 марта 2021 года детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

Среди подозреваемых была и Елена Бычихина, которая занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании и была руководительницей одного из подразделений банка.

Еще два фигуранта - экс-глава правления банка Александр Дубилет и экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.

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