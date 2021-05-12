Дело ПриватБанка: НАБУ объявило в розыск Елену Бичихину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает Елену Бичихину, которая руководила одним из подразделений "ПриватБанка" и подозревается в растрате, передает УНН.
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"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.
Что за дело ПриватБанка?
15 марта 2021 года детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
Среди подозреваемых была и Елена Бычихина, которая занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании и была руководительницей одного из подразделений банка.
Еще два фигуранта - экс-глава правления банка Александр Дубилет и экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.