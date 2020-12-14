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Справа "плівок ОАСК": Вовку та Келеберді знову не змогли обрати запобіжні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та суддя Володимир Келеберда вкотре не з'явились на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих "плівок ОАСК". Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Справа "плівок ОАСК": Вовку та Келеберді знову не змогли обрати запобіжні заходи

На запитання, чи з’явилися сьогодні на засідання Павло Вовк та Володимир Келеберда, Чемерис відповіла: “Ні, відклали на 9:30 (засідання щодо Вовка —ред) та на 10:00 23 грудня (засідання щодо Келеберди — ред.)”.

Нагадаємо, детективи НАБУ направили Генпрокурору Ірині Венедіктовій проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою голови ОАСК Павла Вовка та ще трьох суддів, які систематично не з’являються на засідання до ВАКС щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

Як вже повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.

Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

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