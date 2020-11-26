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Справа “плівок ОАСК”: НАБУ просить Венедіктову дозволу на затримання Вовка та ще трьох суддів

Справа “плівок ОАСК”: НАБУ просить Венедіктову дозволу на затримання Вовка та ще трьох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Детективи НАБУ направили Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та ще трьох суддів, які систематично не з’являються на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотаннь про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих “плівок ОАСК”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Детективи НАБУ направили Генеральному прокурору проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків. До таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що НАБУ та САП підозрюють керівництво та низку суддів ОАСК у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

“У вересні 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за цими фактами до 17 січня 2021 року. У відповідному рішенні, зокрема, підтверджено набуття суддями статусу підозрюваних, інакше питання про продовження строку досудового розслідування стосовно них не розглядалося б. Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає”, — йдеться у повідомленні.

Як вказано, оскільки окремі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема голова ОАСК, його заступник та двоє суддів, систематично не з’являються до органу досудового розслідування, детективи НАБУ за погодженням із прокурорами САП подали до суду клопотання про обрання ним запобіжних заходів у вигляді застави. ВАКС прийняв до свого провадження клопотання детективів та неодноразово здійснив виклики цих підозрюваних для обрання запобіжних заходів. Проте підозрювані також без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, додали у НАБУ.

Як зазначається, 12 жовтня 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу, що зафіксовано на відео. Наступного ж дня клопотання подано до ВАКС. При цьому голова ОАСК не з’явився у засідання, призначені на 22, 29 жовтня, 5, 2 та 23 листопада цього року.

“У цей же час детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Однак голова ОАСК жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцезнаходження орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив. 3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук”, - додається у повідомленні.

При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив строк досудового розслідування у провадженні стосовно їхніх неправомірних дій.

“Окрім направлення Генеральному прокурору проектів клопотань до ВРП про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних, Національне бюро також ініціювало перед Генеральним прокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування”, — відзначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та ще троє суддів вкотре не з’явились на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих “плівок ОАСК”. 

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