Дело "пленок ОАСК": НАБУ просит Венедиктову разрешить задержание Вовка и еще трех судей

"Детективы НАБУ направили Генеральному прокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей. К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что НАБУ и САП подозревают руководство и ряд судей ОАСК в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием.

"В сентябре 2020 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по этим фактам до 17 января 2021 года. В соответствующем решении, в частности, подтверждено приобретение судьями статуса подозреваемых, иначе вопрос о продлении срока досудебного расследования в отношении них не рассматривался бы. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Как указано, так как отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК, его заместитель и двое судей, систематически не появляются в орган предварительного расследования, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП подали в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. ВАКС принял в свое производство ходатайства детективов и неоднократно совершал вызовы этих подозреваемых для избрания меры пресечения. Однако подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, добавили в НАБУ.

Как отмечается, 12 октября 2020 года детективы НАБУ вручили председателю ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения, что зафиксировано на видео. На следующий день ходатайство было подано в ВАКС. При этом глава ОАСК не явился в заседания, назначенные на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года.

"В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следственного судьи. Однако председатель ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахожденим орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил. 3 ноября его уже второй раз объявили в розыск", - добавляется в сообщении.

При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.

"Кроме направления Генеральному прокурору проектов ходатайств ВСП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, Национальное бюро также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель Окружного административного суда Киева Вовк и еще трое судей в который раз не явились на заседание в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения ходатайства об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".