Справа Князєва: ВАКС затвердив угоду з адвокатом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд 12 жовтня затвердив угоду про визнання винуватості адвоката, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів, повідомили у п'ятницю у САП, пише УНН.
Разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим на одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди у травні викрили адвоката Олега Горецького.
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"12 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди", - ідеться у повідомленні.
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Відповідно до угоди, суд визнав особу винуватою у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.
"За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки", - зазначається у повідомленні.
За умовами угоди особа зобов'язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Вилучені під час розслідування грошові кошти обсягом близько 29 млн грн, як вказано, також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Окрім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.
Нагадаємо
3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.