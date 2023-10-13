Дело Князева: ВАКС утвердил соглашение с адвокатом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд 12 октября утвердил соглашение о признании виновности адвоката, которого вместе с экс-главой Верховного Суда разоблачили на получении 2,7 млн долларов, сообщили в пятницу в САП, пишет УНН.
Вместе с экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды в мае разоблачили адвоката Олега Горецкого.
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"12 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с экс-главой Верховного Суда САП и НАБУ разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно соглашению, суд признал лицо виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставлении такой выгоды за совершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины и в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.
"По приговору суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года", - отмечается в сообщении.
По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять обличительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - «Армия дронов».
Изъятые в ходе расследования денежные средства в размере около 29 млн грн, как указано, также будут перечислены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов США.
Напомним
3 октября САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.