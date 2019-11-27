Справа ексдепутата парламенту АР Крим: суд оголосить рішення щодо апеляції в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київський апеляційний суд в понеділок, 2 грудні повинен оголосити рішення щодо апеляції захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого засудили до 12 років позбавлення волі. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Андрій Руденко.
На запитання журналіста чи в понеділок, 2 грудня заплановано оголошення рішення щодо Василя Ганиша, Руденко відповів: “Так, об 11:30 в Київському апеляційному суді”.
“Ми наполягаємо на повному виправданні Ганиша”, — наголосив адвокат.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.
Також, сторона захисту подала апеляційну скаргу на вказаний вирок.