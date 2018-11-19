За держзраду до 12 років тюрми засудили екс-депутата парламенту АР Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.
“Сьогодні, 19 листопада 2018 року, вироком Дніпровського районного суду м. Києва Ганиша В.В., колишнього депутата Верховної Ради АР Крим 6-го скликання, засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років”, — йдеться у повідомленні.
За словами прокурора АР Крим Гюндуза Мамедова, “це перший вирок по майже 100 обвинувальних актах, які ми скерували до суду щодо посадовців Криму, які обвинувачуються у державній зраді”.
Ганиш, за даними прокуратури, будучи депутатом Верховної Ради АР Крим 6-го скликання взяв участь у незаконному засіданні Верховної Ради АР Крим та голосуванні за прийняття так званої Конституції Республіки Крим, а також в участі у незаконних виборах до Феодосійської міської ради у липні-вересні 2014 року.
Нагадаємо, 3 листопада правоохоронці затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду. Його арештували до 1 січня 2019 року.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.