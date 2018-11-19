За госизмену до 12 лет тюрьмы осудили экс-депутата парламента АР Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.
"Сегодня, 19 ноября 2018 года, приговором Днепровского районного суда г.Киева Ганыша В.В., бывшего депутата Верховной Рады АР Крым 6-го созыва, осудили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.
По словам прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова, "это первый приговор по почти 100 обвинительных актах, которые мы направили в суд в отношении должностных лиц Крыма, обвиняемых в государственной измене".
Ганыш, по данным прокуратуры, будучи депутатом Верховной Рады АР Крым 6-го созыва принял участие в незаконном заседании Верховной Рады АР Крым и голосовании за принятие так называемой Конституции Республики Крым, а также в участии в незаконных выборах Феодосийского городского совета в июле-сентябре 2014 года.
Напомним, 3 ноября правоохранители задержали в Киеве бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за государственную измену. Его арестовали до 1 января 2019 года.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".