Дело экс-депутата парламента АР Крым: суд огласит решение по апелляции в понедельник

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд в понедельник, 2 декабре должен объявить решение по апелляции защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Руденко.