Справа екс-перекладача Гройсмана: слідство завершено, провадження передали до суду

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді і передали справу до Печерського районного суду столиці. Але захист Єжова звернувся до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності, оскільки вважає, що Печерський суд не повинен розглядати це провадження. Про це повідомив УНН адвокат підозрюваного Валентин Рибін.

За інформацією адвоката, сторона обвинувачення передала обвинувальний акт щодо Єжова до Печерського районного суду Києва. І вчора, уточнив він, мало відбутися підготовче засідання, але не відбулося.

“Підготовче засідання не відбулося. Обвинувальний акт направлений до Апеляційного суду Києва для визначення територіальної підсудності даного провадження”, — пояснив він.

Рибін зазначив, що це він подав клопотання про визначення підсудності у цьому провадженні.

“Це було моє клопотання. Сторона обвинувачення порушила підсудність даного провадження й звернулася з обвинувальним актом не до того суду, в який треба було звертатися... Печерський районний суд, я вважаю, не повинен розглядати дане провадження. Це буде вирішувати Апеляційний суд Києва, куди й направлений обвинувальний акт”, — додав захисник.

Також адвокат повідомив, що суд продовжив Станіславу Єжову термін утримання під вартою на 60 діб до 16 серпня.

Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

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