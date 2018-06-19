Дело экс-переводчика Гройсмана: следствие завершено, производство передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене и передала дело в Печерский районный суд столицы. Но защита Ежова обратилась в Апелляционный суд Киева для определения подсудности, поскольку считает, что Печерский суд не должен рассматривать это производство. Об этом сообщил УНН адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.
По информации адвоката, сторона обвинения передала обвинительный акт относительно Ежова в Печерский районный суд Киева. И вчера, уточнил он, должно было состояться подготовительное заседание, но не состоялось.
"Подготовительное заседание не состоялось. Обвинительный акт направлен в Апелляционный суд Киева для определения территориальной подсудности данного производства", - пояснил он.
Рыбин отметил, что это он подал ходатайство об определении подсудности в этом производстве.
"Это было мое ходатайство. Сторона обвинения возбудила подсудность данного производства и обратилась с обвинительным актом не в тот суд, в который надо было обращаться ... Печерский районный суд, я считаю, не должен рассматривать данное производство. Это будет решать Апелляционный суд Киева, куда и направлен обвинительный акт", - добавил защитник.
Также адвокат сообщил, что суд продлил Станиславу Ежову срок содержания под стражей на 60 суток до 16 августа.
Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
22 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.