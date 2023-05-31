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Справа блогерів, що засвітили роботу ППО: прокуратура клопоче про домашній арешт для чотирьох фігуранток 

Справа блогерів, що засвітили роботу ППО: прокуратура клопоче про домашній арешт для чотирьох фігуранток 

Київ • УНН

 • 598128 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Прокуратура внесла до суду клопотання про обрання запобіжного заходу для чотирьох блогерок, яких обвинувачують у тому, що вони знімали та оприлюднювали роботу ППО в Києві. Про це УНН повідомили у столичній прокуратурі.

Деталі

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Солом’янський районний суд столиці. Дата засідання ще не відома.

Служба безпеки України вже повідомила про підозру чотирьом блогеркам, зокрема, співачці Інні Вороновій, які «засвітили» роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня.

В СБУ додали, що зібрали доказову базу і отримали висновки експертиз.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Так, блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Додамо

Це не єдині підозрювані у вчиненні аналогічного правопорушення. У поліції Києва, 31 травня, повідомили, що затримали ще 9 осіб, які публікували відео роботи ППО.

До цього, з початку травня у столиці було затримано ще щонайменше двоє осіб.

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