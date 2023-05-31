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Дело блогеров, засветивших работу ПВО: прокуратура ходатайствует о домашнем аресте для четырех фигуранток

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании меры пресечения для четырех блогеров, которых обвиняют в том, что они снимали и обнародовали работу ПВО в Киеве. Об этом УНН сообщили в столичной прокуратуре.

Детали

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Соломенский районный суд столицы. Дата заседания еще не известна.

Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении четырем блогерам, в частности, певице Инне Вороновой, которые «засветили» работу ПВО во время российского удара по Киеву 16 мая.

В СБУ добавили, что собрали доказательную базу и получили выводы экспертиз.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Так, блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

Добавим

Это не единственные подозреваемые в совершении аналогичного правонарушения. В полиции Киева, 31 мая, сообщили, что задержали еще 9 человек, которые публиковали видео работы ПВО.

К этому, с начала мая в столице были задержаны еще по меньшей мере два человека.

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