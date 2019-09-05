Справа банди іноземних грабіжників: обох підозрюваних арештовано без права застави

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Судді Святошинського районного суду Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого затриманого за підозрою у розбійних нападах та бандитизмі громадянина Грузії Лаші Лашкареішвілі. Про це заявив суддя Олександр Журибіда, передає кореспондент УНН.

“Суддя постановив клопотання задовольнити, застосувати відносно підозрюваного Лашкареішвилі Лаші запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... терміном на 60 діб”, — сказав суддя.

Відповідно до постанови, підозрюваний утримуватиметься у 2 слідчому ізоляторі Києва. Ухвала діє до 2 листопада 2019 року включно.

Нагадаємо, раніше сьогодні Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для затриманого за підозрою у розбійних нападах та бандитизмі громадянина Грузії Валері Абурджанії.

Прокурор просила суд обрати найсуворіший запобіжний захід обом підозрюваним.

Як повідомляв УНН, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.

Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.
Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на “елітні” будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.

Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до “елітних помешкань”.

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