Очільника банди іноземних грабіжників арештували на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Судя Святошинського районного суду Києва обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для затриманого за підозрою у розбійних нападах та бандитизмі громадянина Грузії Валері Абурджанії. Про це заявила суддя Ніна Бабич, передає кореспондент УНН.
"Суд постановив клопотання слідчого... про обрання запобіжного заходу відносно Абурджанії Валері... задовольнити. Обрати Абурджанії Валері запобіжний захід у вигляді тримання під вартою",- сказала суддя.
Строк дії ухвали та застосування відносно Абурджанії запобіжного заходу складає 60 днів та закінчується 2 листопада 2019 року о 7:30.
Нагадаємо, прокурор просила суд обрати найсуворіший запобіжний захід очільнику банди іноземних грабіжників.
Як повідомляв УНН, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.
Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.
Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на "елітні" будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.
Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до "елітних помешкань".