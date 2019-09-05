Главу банды иностранных грабителей арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Судья Святошинского районного суда Киева избрала меру пресечения в виде содержания под стражей для задержанного по подозрению в разбойных нападениях и бандитизме гражданину Грузии Валери Абурджании. Об этом заявила судья Нина Бабич, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил ходатайство следователя ... об избрании меры пресечения в отношении Абурджании Валери ... удовлетворить. Избрать Абурджании Валери меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала судья.
Срок действия постановления и применения относительно Абурджании пресечения составляет 60 дней и заканчивается 2 ноября 2019 года в 7:30.
Напомним, прокурор просила суд избрать наиболее строгой мере пресечения главе банды иностранных грабителей.
Как сообщал УНН, речь идет о трех граждан Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.
Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.
Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тыс. до 200 тыс. долларов США. Известно о шести фактах ограблений домов.
Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств у бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитные квартиры".