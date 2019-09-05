Дело банды иностранных грабителей: оба подозреваемых арестованы без права залога

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Судьи Святошинского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для второго задержанного по подозрению в разбойных нападениях и бандитизме гражданина Грузии Лаши Лашкареишвили. Об этом заявил судья Александр Журибида, передает корреспондент УНН.

“Судья постановил ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Лашкареишвили Лаши меру пресечения в виде содержания под стражей... сроком на 60 суток”, — сказал судья.

Согласно постановлению, подозреваемый будет содержаться в 2 следственном изоляторе Киева. Постановление действует до 2 ноября 2019 года включительно.

Напомним, ранее сегодня Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для задержанного по подозрению в разбойных нападениях и бандитизме гражданина Грузии Валери Абурджании.

Прокурор просила суд избрать наиболее строгую меру пресечения обоим подозреваемым.

Как сообщал УНН, речь идет о трех граждан Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.

Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.
Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на “элитные” дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тысяч до 200 тысяч долларов США. Известно о шести фактов ограблений домов.

Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств по бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в “элитных квартир”.

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