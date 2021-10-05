Справа Альперіна опиниться в суді лише в серпні наступного року

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами у справі щодо організації бізнесменом Вадимом Альперіним реалізації корупційних схем на митниці до серпня 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

“5 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання, подане 21.09.2021 детективом НАБУ та погоджене прокурором САП, про обмеження строку ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо завдання збитків Державному бюджету в сумі понад 60 млн гривень внаслідок заниження митних платежів у 2016-2017 роках”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у клопотанні сторона обвинувачення просила обмежити вказаний строк шістьома місяцями у зв’язку зі зволіканням захисту з ознайомленням з матеріалами. Так, про їх відкриття захисту було повідомлено ще в листопаді 2020 року.

“Слідчий суддя задовольнив клопотання частково та встановив строк ознайомлення тривалістю десять місяців з часу винесення ухвали, тобто до серпня 2022 року”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У 2020 році завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень. Наразі матеріали розслідування відкрили стороні захисту організатору корупційної схеми — Вадиму Альперіну та ще 5 особам.

В червні минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у реалізації корупційних схем на митниці, готуються передати до суду.

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