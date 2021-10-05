Дело Альперина окажется в суде только в августе следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу об организации бизнесменом Вадимом Альпериным реализации коррупционных схем на таможне до августа 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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"5 октября 2021 года следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство, поданное 21.09.2021 детективом НАБУ и согласованное прокурором САП, об ограничении срока ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении ущерба государственному бюджету в сумме более 60 млн гривен в результате занижения таможенных платежей в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в ходатайстве сторона обвинения просила ограничить указанный срок шестью месяцами в связи с затягиванием защиты с ознакомлением с материалами. Так, об их открытии защите было сообщено еще в ноябре 2020 года.
"Следственный судья удовлетворил ходатайство частично и установил срок ознакомления в десять месяцев с момента вынесения решения, то есть до августа 2022 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В 2020 году завершено досудебное расследование в отношении 6 человек, которые подозреваются в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Сейчас материалы расследования открыли стороне защиты организатора коррупционной схемы - Вадима Альперина и еще 5 лицам.
В июне прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что дело одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в реализации коррупционных схем на таможне, готовятся передать в суд.