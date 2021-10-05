Дело Альперина окажется в суде только в августе следующего года

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу об организации бизнесменом Вадимом Альпериным реализации коррупционных схем на таможне до августа 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

"5 октября 2021 года следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство, поданное 21.09.2021 детективом НАБУ и согласованное прокурором САП, об ограничении срока ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении ущерба государственному бюджету в сумме более 60 млн гривен в результате занижения таможенных платежей в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходатайстве сторона обвинения просила ограничить указанный срок шестью месяцами в связи с затягиванием защиты с ознакомлением с материалами. Так, об их открытии защите было сообщено еще в ноябре 2020 года.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство частично и установил срок ознакомления в десять месяцев с момента вынесения решения, то есть до августа 2022 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В 2020 году завершено досудебное расследование в отношении 6 человек, которые подозреваются в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Сейчас материалы расследования открыли стороне защиты организатора коррупционной схемы - Вадима Альперина и еще 5 лицам.

В июне прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что дело одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в реализации коррупционных схем на таможне, готовятся передать в суд.

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