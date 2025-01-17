Споживання електрики знизилося, але слід економити - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні знизилось на 1,2% порівняно з попереднім днем. Енергосистема відновлюється після атак, енергетики відновили живлення для понад 10 тисяч споживачів.
Споживання електроенергії в Україні сьогодні знизилось на 1,2% порівняно з попереднім днем, але необхідність ощадливо споживати зберігається, повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні, 17 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Вчора, 16 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 15 січня", - повідомили в Укренерго.
Вказано, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"З 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - закликали в компанії.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили в Укренерго, закликавши стежити за повідомленнями обленерго.
За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 10 671 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
У лютому через морози можуть повернутися відключення електроенергії 16.01.25, 13:56 • 108254 перегляди