Потребление электричества снизилось, но следует экономить - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим днем. Энергосистема восстанавливается после атак, энергетики восстановили питание для более 10 тысяч потребителей.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим днем, но необходимость экономно потреблять сохраняется, сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 17 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 1,2% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в четверг. Вчера, 16 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в среду, 15 января», - сообщили в Укрэнерго.
Указано, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
«С 08:00 до 20:00 сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно», - призвали в компании.
«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в Укрэнерго, призвав следить за сообщениями облэнерго.
По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 10 671 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.
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