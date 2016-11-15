Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 94 вибухи від РСЗВ у Кадіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. СММ ОБСЄ повідомляє про 94 вибухи від реактивних систем залпового вогню (РСЗВ - ред.) у підконтрольному бойовикам місті Кадіївка Луганської області. Про це повідомляється в щоденному звіті місії, передає УНН.
“Упродовж вечора 11 листопада та в ніч на 12 листопада, перебуваючи в підконтрольному „ЛНР“ м. Кадіївка (колишня назва — м. Стаханов, 50 км на захід від Луганська), СММ чула 94 вибухи (постріли й розриви), оцінені як вогонь з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) за 5–10 км на західно-північний захід”, — йдеться в повідомленні.
Також СММ ОБСЄ звітує про інші вибухи та обстріли в Кадіївці, зокрема 355 вибухів невизначеного походження.
“...355 вибухів невизначеного походження, оцінених як артилерійський вогонь та вогонь з РСЗВ, з яких щонайменше 16 були оцінені як удари, 26 пострілів з артилерії калібру 152 мм та відповідні розриви, 25 — вибухи ракет РСЗВ на відстані 5–15 км на західно-південний захід, 180 вибухів, оцінених як розриви снарядів з артилерії невстановленого калібру, 150 вибухів від пострілів з артилерії невстановленого калібру, 100 вибухів (постріли і розриви), оцінених як вогонь артилерії невстановленого калібру, і 13 вибухів невизначеного походження на відстані 5–20 км на північ, західно-південний захід, захід і західно-північний захід”, — зазначили у звіті.
Крім того, місія повідомляє, що у Кадіївці 13 листопада було чути 17 вибухів невизначеного походження.
“13 листопада в Кадіївці члени патруля Місії чули 17 вибухів невизначеного походження приблизно за 10 км на західно-південний захід і південний захід від своєї позиції”, — додали у звіті.