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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 94 взрыва от РСЗО в Кадиевке

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 94 взрыва от РСЗО в Кадиевке

Киев • УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. СММ ОБСЕ сообщает о 94 взрывах реактивных систем залпового огня (РСЗО - ред.) d подконтрольном боевикам городе Кадиевка Луганской области. Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии, передает УНН.

"В течение вечера 11 ноября и в ночь на 12 ноября, находясь в подконтрольном" ЛНР "г. Кадиевка (прежнее название - г. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), СММ слышала 94 взрыва (выстрелы и разрывы), оцененные как огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) за 5-10 км запад-северо-запад ", - говорится в сообщении.

Также СММ ОБСЕ отчитывается о других взрывах и обстрелах в Кадиевке, в частности 355 взрывов неопределенного происхождения.

"... 355 взрывов неопределенного происхождения, оцененных как артиллерийский огонь и огонь из РСЗО, из которых как минимум 16 были оценены как удары, 26 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и соответствующие разрывы, 25 - взрывы ракет РСЗО на расстоянии 5-15 км запад-юго-запад, 180 взрывов, оцененных как разрывы снарядов из артиллерии неустановленного калибра, 150 взрывов от выстрелов из артиллерии неустановленного калибра, 100 взрывов (выстрелы и разрывы), оцененных как огонь артиллерии неустановленного калибра, и 13 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 5- 20 км к северу, запад-юго-запад, запад и запад-северо-запад ", - отметили в отчете.

Кроме того, миссия сообщает, что в Кадиевке 13 ноября было слышно 17 взрывов неопределенного происхождения.

"13 ноября в Кадиевке члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения примерно в 10 км к запад-юго-запад и юго-запад от своей позиции", - добавили в отчете.

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