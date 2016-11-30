Спостерігачи ОБСЄ зафіксували 38 вибухів у Ясинуватій

"28 листопада, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), члени патруля Місії чули 17 вибухів невизначеного походження за 3–8 км на західно-південний захід, захід і північно-північний захід, а також 21 вибух, оцінений як постріли на відстані 2–4 км на північно-північний захід від своєї позиції", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 28 листопада спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 300 вибухів в трикутнику Авдіївка—Ясинувата—Донецький аеропорт.