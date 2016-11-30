Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 38 взрывов в Ясиноватой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 17 взрывов неопределенного происхождения и 21 взрыв, который оценили как выстрелы. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"8 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения в 3-8 км на западно-южный запад, запад и северо-северный запад, а также 21 взрыв, оцененный как выстрелы на расстоянии 2-4 км на северо-северный запад от своей позиции", - говорится в отчете.
Напомним, 28 ноября наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.