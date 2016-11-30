Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 38 взрывов в Ясиноватой

"8 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения в 3-8 км на западно-южный запад, запад и северо-северный запад, а также 21 взрыв, оцененный как выстрелы на расстоянии 2-4 км на северо-северный запад от своей позиции", - говорится в отчете.

Напомним, 28 ноября наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.