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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 38 взрывов в Ясиноватой

Киев • УНН

 • 8236 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 17 взрывов неопределенного происхождения и 21 взрыв, который оценили как выстрелы. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 38 взрывов в Ясиноватой

"8 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения в 3-8 км на западно-южный запад, запад и северо-северный запад, а также 21 взрыв, оцененный как выстрелы на расстоянии 2-4 км на северо-северный запад от своей позиции", - говорится в отчете.

Напомним, 28 ноября наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

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