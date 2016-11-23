Спостерігачі ОБСЄ виявили міну-пастку та боєприпаси, що не вибухнули в районі Попасної

“Патруль Місії помітив міну-пастку (запал ручної гранати УЗРГ, приєднаний до розтяжки) приблизно за 3 м від дороги на блокпості ЗСУ між підконтрольними урядові с. Катеринівка (64 км на захід від Луганська) та м. Попасна (69 км на північний захід від Луганська). Спостерігачі також бачили нещодавно встановлену протитанкову міну на південній околиці Попасної та чотири артилерійські снаряди (калібру 122 мм) за 2 м від дороги у підконтрольному урядові с. Вискрива (75 км на захід від Луганська)”, — йдеться у звіті.

Окрім того, зазначається, що команда СММ зафіксувала гранату РПГ у купі гумових шин на блокпості ЗСУ, розташованому на мосту в Станиці Луганській.

Як повідомляв УНН, спостерігачі ОБСЄ у Світлодарську чули понад 400 черг випущених з кулеметів, гранатометів та гармат.