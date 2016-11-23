Наблюдатели ОБСЕ обнаружили мину-ловушку и боеприпасы, которые не взорвались в районе Попасной

"Патруль Миссии заметил мину-ловушку (запал ручной гранаты УЗРГ, присоединенный к растяжке) примерно в 3 м от дороги на блокпосту ВСУ между подконтрольными правительству с. Катериновка (64 км к западу от Луганска) и г. Попасная (69 км северо-западнее Луганска). Наблюдатели также видели недавно установленную противотанковую мину на южной окраине Попасной и четыре артиллерийских снаряда (калибра 122 мм) в 2 м от дороги в подконтрольном правительству с. Выскрива (75 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что команда СММ зафиксировала гранату РПГ в куче резиновых шин на блокпосту ВСУ, расположенном на мосту в Станице Луганской.

Как сообщал УНН, наблюдатели ОБСЕ в Светлодарске слышали более 400 очередей выпущенных из пулеметов, выстрелы из гранатометов и пушек.