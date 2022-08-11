Спорт: через хворобу суперника бій Вихриста скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поєдинок суперважковаговика Віктора Вихриста (9-0, 7 КО) проти Аднана Редзовича (22-6, 10 КО) не відбудеться, передає УНН.
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Як відомо, 8-раундовий бій мав відбутися 13 серпня в Гамбурзі.
Про відміну бою повідомив сам Вихрист, його суперник не зможе вийти на ринг через застуду. Наразі про заміну суперника та нову дату бою невідомо, але українець має вийти в ринг за кілька тижнів.
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