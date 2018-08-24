"Від імені президента Трампа та американського народу, вітаю всіх українців у їх Національний День", - заявив Помпео.



Він висловив найкращі побажання миру та процвітаючого року.



"Сполучені Штати підтримують Україну перед обличчям російської агресії. Ми вшановуємо тих, хто воював і жертвував собою за свободу в Україні, і ми підтримуємо Україну на її шляху трансформаційних реформ, які забезпечать процвітання, безпеку та верховенство права. Дружба між нашими країнами закріпилась глибоко, і ми прагнемо до успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого партнерства та співпраці з українськими лідерами та громадянами, щоб реалізувати яскраве та тривале майбутнє, на яке заслуговує народ України", - наголосив держсекретар.



Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки ще раз підтвердили невизнання незаконної анексії Криму під час зустрічі лідерів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа у Гельсінкі.