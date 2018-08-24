Сполучені Штати підтримують Україну перед обличчям російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео від імені президента США Дональда Трампа та американського народу привітав всіх українців з Днем Незалежності України, передає УНН з посиланням на сайт держдепу.
"Від імені президента Трампа та американського народу, вітаю всіх українців у їх Національний День", - заявив Помпео.
Він висловив найкращі побажання миру та процвітаючого року.
"Сполучені Штати підтримують Україну перед обличчям російської агресії. Ми вшановуємо тих, хто воював і жертвував собою за свободу в Україні, і ми підтримуємо Україну на її шляху трансформаційних реформ, які забезпечать процвітання, безпеку та верховенство права. Дружба між нашими країнами закріпилась глибоко, і ми прагнемо до успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого партнерства та співпраці з українськими лідерами та громадянами, щоб реалізувати яскраве та тривале майбутнє, на яке заслуговує народ України", - наголосив держсекретар.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки ще раз підтвердили невизнання незаконної анексії Криму під час зустрічі лідерів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа у Гельсінкі.