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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом российской агрессии

Киев • УНН

 • 15141 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео от имени президента США Дональда Трампа и американского народа поздравил всех украинцев с Днем Независимости Украины, передает УНН со ссылкой на сайт госдепа.

Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом российской агрессии

"От имени президента Трампа и американского народа, поздравляю всех украинцев в их Национальный День", - заявил Помпео.

Он выразил наилучшие пожелания мира и процветающего года.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом российской агрессии. Мы чтим тех, кто воевал и жертвовал собой за свободу в Украине, и мы поддерживаем Украину на ее пути трансформационных реформ, которые обеспечат процветание, безопасность и верховенство права. Дружба между нашими странами закрепилась глубоко и мы стремимся к успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украине. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства и сотрудничества с украинскими лидерами и гражданами, чтобы реализовать яркое и длительное будущее, которое заслуживает народ Украины", - подчеркнул госсекретарь.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма во время встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки.

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