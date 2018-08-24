"От имени президента Трампа и американского народа, поздравляю всех украинцев в их Национальный День", - заявил Помпео.



Он выразил наилучшие пожелания мира и процветающего года.



"Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом российской агрессии. Мы чтим тех, кто воевал и жертвовал собой за свободу в Украине, и мы поддерживаем Украину на ее пути трансформационных реформ, которые обеспечат процветание, безопасность и верховенство права. Дружба между нашими странами закрепилась глубоко и мы стремимся к успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украине. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства и сотрудничества с украинскими лидерами и гражданами, чтобы реализовать яркое и длительное будущее, которое заслуживает народ Украины", - подчеркнул госсекретарь.



Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма во время встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки.