Співробітник ДСНС погорів на хабарі у 280 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці викрили на хабарі у 280 тисяч гривень фахівця відділення цивільного захисту Державної пожежно-рятувальної частини області. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.
"Досудове розслідування встановило, що кошти в сумі 280 000 гривень співробітник ГУ ДСНС України у Запорізькій області за попередньою змовою із представником комерційної структури вимагав від керівника підприємства за неперешкоджання останньому у здійсненні господарської діяльності в сфері пожежної безпеки", - йдеться у повідомленні.
12 березня, після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 260 тисяч гривень, зловмисників затримали.
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Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
У разі доведення вини особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, слідчі ДБР почали розслідувати можливі факти підкупу посадовців правоохоронних органів.