Сотрудник ГСЧС погорел на взятке в 280 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Запорожье правоохранители разоблачили на взятке в 280 000 гривен специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Досудебное расследование установило, что средства в сумме 280 000 гривен сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области по предварительному сговору с представителем коммерческой структуры требовал от руководителя предприятия за непрепятствование последнему в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
12 марта, после получения второй части неправомерной выгоды в размере 260 000 гривен, злоумышленников задержали.
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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, следователи ГБР начали расследовать возможные факты подкупа должностных лиц правоохранительных органов.