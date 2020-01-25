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Співпраця Укрзалізниці із німецьким Deutsche Bahn: уряд створив робочу групу для обговорення

Київ • УНН

 • 14981 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Кабінет міністрів України створив робочу групу для обговорення деталей співпраці Укрзалізниці та німецької компанії Deutsche Bahn. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Співпраця Укрзалізниці із німецьким Deutsche Bahn: уряд створив робочу групу для обговорення

“Уряд створив робочу групу для обговорення деталей співпраці Укрзалізниці із німецьким Deutsche Bahn”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Кабміну, вже відбулося перше засідання робочої групи.

“Нам важливо, щоб підписаний на початку лютого документ про співпрацю із Deutsche Bahn враховував всі важливі аспекти, включаючи безпекову та соціальну складову. Ми усвідомлюємо, що Укрзалізниця це стратегічно важливий для країни об’єкт. Тому зараз проводимо консультації з усіма зацікавленими сторонами, щоб почути всі думки”, — зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

До складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, профільного транспортного комітету Верховної Ради, ключових бізнес асоціацій та профспілок.

“Олексій Гончарук наголосив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави, тож пріоритет Уряду — захистити інтереси всіх людей, які працюють в компанії та створити сучасну, комфортну та безпечну залізницю, базуючись на німецькому досвіді”, — йдеться у повідомленні.

Наразі українська сторона продовжує переговори з німецькими колегами для визначення самої моделі подальшої співпраці.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі прем’єр Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію “Укрзалізниця” в управління Deutsche Bahn.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла — колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки — ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.

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