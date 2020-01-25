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Сотрудничество Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn: правительство создало рабочую группу для обсуждения

Киев • УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци и немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Сотрудничество Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn: правительство создало рабочую группу для обсуждения

“Правительство создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn”, — говорится в сообщении.

По информации Кабмина, уже состоялось первое заседание рабочей группы.

“Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзализныця это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения”, — отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

“Алексей Гончарук отметил, что украинская железная дорога остается под полным контролем государства, поэтому приоритет Правительства — защитить интересы всех людей, которые работают в компании и создать современную, комфортную и безопасную дорогу, основываясь на немецком опыте”, — говорится в сообщении.

Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения самой модели дальнейшего сотрудничества.

Напомним, в четверг, 23 января, на украинском завтрака в Давосе премьер Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию “Укрзализныця” в управление Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла — бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава ведомства федерального канцлера — ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей”.

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