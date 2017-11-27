Спецпредставник США: Трамп хоче, аби Україна повернула втрачені території
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп також хоче, щоб Київ повернув собі території, контрольовані самопроголошеними республіками. Про це в інтерв'ю газеті Politico заявив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, передає УНН.
"Я знаю, так як чув це безпосередньо від президента, він хоче це зробити. Він хоче домогтися миру, хоче, щоб це (конфлікт) вирішилося. Він бажає побачити, що Україна повернула свою територію...", - сказав дипломат.
Раніше Волкер заявив, що третя зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по Україні з помічником президента Росії Владиславом Сурковим стала "кроком назад" в питанні розміщення на Донбасі охоронної місії ООН.
Крім того спецпредставник Державного департаменту США з питань України заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі повинна мати доступ до окупованої проросійськими бойовиками ділянки україно-російського кордону, а також у складі місії повинні бути відсутні громадяни РФ.