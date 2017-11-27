Спецпредставитель США: Трамп хочет, чтобы Украина вернула утраченные территории

"Я знаю, так как слышал это непосредственно от президента, он хочет это сделать. Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это (конфликт) решилось. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию ...", - сказал дипломат.

Ранее Волкер заявил, что третья встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в вопросе размещения на Донбассе охранной миссии ООН.

Кроме того спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна иметь доступ к оккупированному пророссийскими боевиками участку украинско-российской границы, а также в составе миссии должны отсутствовать граждане РФ.