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Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі залишається напруженою

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Cпецпредставник ОБСЄ тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік зазначив, що ситуацію уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігається напруженою, Про це він заявив під час брифінгу в Мінську, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі залишається напруженою

"Зберігається напружена ситуація уздовж лінії зіткнення", - сказав М.Сайдік.

Також він констатував численні випадки порушення існуючих домовленостей, що стосуються, зокрема, режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння. За словами дипломата, цивільні і військові втрати в цьому регіоні є результатом обстрілу із застосуванням важкого озброєння.

"Це озброєння не повинно там перебувати, воно повинно бути відведено відповідно до мінських домовленостей", - підкреслив Мартін Сайдік.

Як повідомляв УНН, по позиціях сил АТО в Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополі вогонь вів снайпер.

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