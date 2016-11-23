Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі залишається напруженою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Cпецпредставник ОБСЄ тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік зазначив, що ситуацію уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігається напруженою, Про це він заявив під час брифінгу в Мінську, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Зберігається напружена ситуація уздовж лінії зіткнення", - сказав М.Сайдік.
Також він констатував численні випадки порушення існуючих домовленостей, що стосуються, зокрема, режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння. За словами дипломата, цивільні і військові втрати в цьому регіоні є результатом обстрілу із застосуванням важкого озброєння.
"Це озброєння не повинно там перебувати, воно повинно бути відведено відповідно до мінських домовленостей", - підкреслив Мартін Сайдік.
Як повідомляв УНН, по позиціях сил АТО в Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополі вогонь вів снайпер.