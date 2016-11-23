Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе остается напряженной

"Сохраняется напряженная ситуация вдоль линии соприкосновения", - сказал М.Сайдик.

Также он констатировал многочисленные случаи нарушения существующих договоренностей, касающихся, в частности, режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. По словам дипломата, гражданские и военные потери в регионе являются результатом обстрелов с применением тяжелого вооружения.

"Это вооружение не должно там находиться, оно должно быть отведено в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнул Мартин Сайдик.

Как сообщал УНН, по позициям сил АТО в Новотроицком, Марьинке и Павлополе огонь вел снайпер.