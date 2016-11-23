Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе остается напряженной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик отметил, что ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе сохраняется напряженной, Об этом он заявил во время брифинга в Минске, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Сохраняется напряженная ситуация вдоль линии соприкосновения", - сказал М.Сайдик.
Также он констатировал многочисленные случаи нарушения существующих договоренностей, касающихся, в частности, режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. По словам дипломата, гражданские и военные потери в регионе являются результатом обстрелов с применением тяжелого вооружения.
"Это вооружение не должно там находиться, оно должно быть отведено в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнул Мартин Сайдик.
Как сообщал УНН, по позициям сил АТО в Новотроицком, Марьинке и Павлополе огонь вел снайпер.