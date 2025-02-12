Спецпосланець Трампа Віткофф, ймовірно, провів таємну 3-годинну зустріч з путіним у москві - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав рф. Його місія включала в себе організацію звільнення Марка Фогеля, американського вчителя, який був заарештований у москві в 2021 році. The Washington Post пише, що забудовник Віткофф, який є давнім другом Трампа мав трьохгодинну зустріч з кремлівським диктатором, передає УНН.

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Спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав росію. Візит Віткоффа бв по'язаний з організацією звільнення американського вчителя Марка Фогеля, - громаданин США упродовж трьох із половиною років знаходився у російському тюремному ув'язненні через звинувачення у наркотиках.

Визволення Фогеля проходило у рамках обміну, раніше того самого дня. The Washington Post, із посиланням на інформацію ведучого Fox News Шона Хенніті, пише, що Віткофф, перебуваючи в москві, провів 3,5-годинну зустріч із путіним.

У ЗМІ нагадують, що путін робив дуже позитивні публічні коментарі про Дональда Трампа, у період часу, навколо візиту спецпредставника президента-республіканця, що відбувся. Водночас Білий дім поки не відповів на запити про зустріч Віткоффа з путіним.

Трамп повідомив, що в середу буде звільнено другого американця з невказаної країни, людина, чиє ім'я, за його словами, буде впізнаваною.

Щодо звільненого вчителя. Під час свого від'їзду Фогель зазначив:

Президент Путін був дуже щедрий і політкоректний, дарувавши мені помилування