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Спецпосланець Трампа Віткофф, ймовірно, провів таємну 3-годинну зустріч з путіним у москві - ЗМІ

Спецпосланець Трампа Віткофф, ймовірно, провів таємну 3-годинну зустріч з путіним у москві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 41430 перегляди

Спецпредставник США Стів Віткофф відвідав москву для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Під час візиту Віткофф, давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з путіним.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав рф. Його місія включала в себе організацію звільнення Марка Фогеля, американського вчителя, який був заарештований у москві в 2021 році. The Washington Post пише, що  забудовник Віткофф, який є давнім другом Трампа мав трьохгодинну зустріч з кремлівським диктатором, передає УНН.

Деталі

Спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав росію. Візит Віткоффа бв по'язаний з організацією звільнення американського вчителя Марка Фогеля, - громаданин США упродовж трьох із половиною років знаходився у російському тюремному ув'язненні через звинувачення у наркотиках.

Визволення Фогеля проходило у рамках обміну, раніше того самого дня. The Washington Post, із посиланням на інформацію ведучого Fox News Шона Хенніті, пише, що Віткофф, перебуваючи в москві, провів 3,5-годинну зустріч із путіним.

У ЗМІ нагадують, що путін робив дуже позитивні публічні коментарі про Дональда Трампа, у період часу, навколо візиту спецпредставника президента-республіканця, що відбувся. Водночас Білий дім поки не відповів на запити про зустріч Віткоффа з путіним.

Трамп повідомив, що в середу буде звільнено другого американця з невказаної країни, людина, чиє ім'я, за його словами, буде впізнаваною.

Щодо звільненого вчителя. Під час свого від'їзду Фогель зазначив:

Президент Путін був дуже щедрий і політкоректний, дарувавши мені помилування

- зазначив Марк Фогель, - ЗМІ закарбували його із американським прапором, який був накинутий на його шию поверх куртки, що застібається.

Нагадаємо

Спецпосланець США Стів Віткофф отримав від Трампа повноваження вести переговори з росією щодо війни в Україні. Віткофф вже провів переговори з соратниками путіна та обговорив ситуацію з представниками країн Перської затоки.

ISW: щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів рф обмежує інформацію про Курщину12.02.25, 04:24 • 118752 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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