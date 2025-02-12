Спецпосланник Трампа Уиткофф, вероятно, провел тайную 3-часовую встречу с Путиным в москве - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Россию. Его миссия включала в себя организацию освобождения Марка Фогеля, американского учителя, который был арестован в Москве в 2021 году. The Washington Post пишет, что застройщик Уиткофф, который является давним другом Трампа имел трехчасовую встречу с кремлевским диктатором, передает УНН.

Детали

Специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф 11 февраля посетил Россию. Визит Уиткоффа был связан с организацией освобождения американского учителя Марка Фогеля, - гражданин США на протяжении трех с половиной лет находился в российском тюремном заключении по обвинению в наркотиках.

Освобождение Фогеля проходило в рамках обмена, ранее в тот же день. The Washington Post, со ссылкой на информацию ведущего Fox News Шона Хеннити, пишет, что Уиткофф, находясь в Москве, провел 3,5-часовую встречу с Путиным.

В СМИ напоминают, что Путин делал очень положительные публичные комментарии о Дональде Трампе, в период времени, вокруг состоявшегося визита спецпредставителя президента-республиканца. В то же время Белый дом пока не ответил на запросы о встрече Уиткоффа с Путиным.

Трамп сообщил, что в среду будет освобожден второй американец из неуказанной страны, человек, чье имя, по его словам, будет узнаваемым.

Что касается уволенного учителя. Во время своего отъезда Фогель отметил:

Президент Путин был очень щедр и политкорректен, даровав мне помилование