Спецпосланець лідера Південної Кореї: Китай і РФ підтримають діалог КНДР з Сеулом і Вашингтоном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Китай і РФ нададуть повну підтримку майбутнім міжкорейським переговорам, а також діалогу між КНДР і США. Про це заявив під час брифінгу у Сеулі начальник Управління національної безпеки при президенті Республіки Корея Чон Ий Йон, інформує УНН.
“Представники керівництва Китаю і Росії вітали позитивні зміни в ситуації на Корейському півострові, зокрема, кроки в напрямку примирення між Півднем і Північчю”, — розповів Чон Ий Йон після повернення з поїздки.
За його словами, в Пекіні та Москві вважають такі переговори “важливою можливістю позитивно змінити ситуацію” на Корейському півострові і навколо нього.
Як повідомляв УНН, зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина буде історичною подією, від якого виграє весь світ. З відповідному заявою виступила в понеділок постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі.