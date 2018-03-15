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Спецпосланець лідера Південної Кореї: Китай і РФ підтримають діалог КНДР з Сеулом і Вашингтоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Китай і РФ нададуть повну підтримку майбутнім міжкорейським переговорам, а також діалогу між КНДР і США. Про це заявив під час брифінгу у Сеулі начальник Управління національної безпеки при президенті Республіки Корея Чон Ий Йон, інформує УНН.

“Представники керівництва Китаю і Росії вітали позитивні зміни в ситуації на Корейському півострові, зокрема, кроки в напрямку примирення між Півднем і Північчю”, — розповів Чон Ий Йон після повернення з поїздки.

За його словами, в Пекіні та Москві вважають такі переговори “важливою можливістю позитивно змінити ситуацію” на Корейському півострові і навколо нього.

Як повідомляв УНН, зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина буде історичною подією, від якого виграє весь світ. З відповідному заявою виступила в понеділок постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі.

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