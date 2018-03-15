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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23563 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43292 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92120 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86576 просмотра

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Спецпосланник лидера Южной Кореи: Китай и РФ поддержат диалог КНДР с Сеулом и Вашингтоном

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Китай и РФ окажут полную поддержку будущим межкорейским переговорам, а также диалогу между КНДР и США. Об этом заявил во время брифинга в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, передает УНН.

“Представители руководства Китая и России приветствовали положительные изменения в ситуации на Корейском полуострове, в частности, шаги в направлении примирения между Югом и Севером”, — рассказал Чон Ый Ён после возвращения из поездки.

По его словам, в Пекине и Москве считают такие переговоры “важной возможностью положительно изменить ситуацию” на Корейском полуострове и вокруг него.

Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет историческим событием, от которого выиграет весь мир. С соответствующем заявлением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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