Спецпосланник лидера Южной Кореи: Китай и РФ поддержат диалог КНДР с Сеулом и Вашингтоном
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Китай и РФ окажут полную поддержку будущим межкорейским переговорам, а также диалогу между КНДР и США. Об этом заявил во время брифинга в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, передает УНН.
“Представители руководства Китая и России приветствовали положительные изменения в ситуации на Корейском полуострове, в частности, шаги в направлении примирения между Югом и Севером”, — рассказал Чон Ый Ён после возвращения из поездки.
По его словам, в Пекине и Москве считают такие переговоры “важной возможностью положительно изменить ситуацию” на Корейском полуострове и вокруг него.
Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет историческим событием, от которого выиграет весь мир. С соответствующем заявлением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.