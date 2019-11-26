Спецназ розігнав протестувальників біля будівлі парламенту в Тбілісі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали протестувальників, які заблокували входи до парламенту в Тбілісі. До будівлі на проспекті Руставелі були стягнуті сотні поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.