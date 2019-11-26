Спецназ розігнав протестувальників біля будівлі парламенту в Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали протестувальників, які заблокували входи до парламенту в Тбілісі. До будівлі на проспекті Руставелі були стягнуті сотні поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Правоохоронці застосували водомет, щоб звільнити вхід до парламенту. Поліція перед розгоном закликала присутніх перестати блокувати входи до парламенту і попередила про відповідну реакцію, якщо протестувальники не знімуть блокаду.
Багато активістів залишаються на проспекті і заявляють, що мають намір організувати пікети перед початком засідання парламенту. За даними грузинських ЗМІ, під час розгону було затримано близько 10 осіб. При цьому МВС Грузії на даний момент не повідомляло про затримання.
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Увечері 25 листопада від двох до трьох тисяч людей зібралися на мітинг в Тбілісі. Більшість з них були прихильниками колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Учасники акції протесту вимагали провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою в обмін нинішньої змішаної.
Протестуючі мали намір блокувати парламент, щоб зірвати його пленарне засідання 26 листопада. Раніше лідери близько двадцяти опозиційних організацій разом зі своїми прихильниками провели ходу від площі Республіки до будівлі парламенту. Перед мітингом лідери опозиції зустрілися з послами Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції.
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В середині листопада парламент Грузії відхилив поправки до конституції про перехід до пропорційної системи виборів. В знак протесту 12 депутатів, більшість з яких займали високі посади, оголосили про відхід з правлячої партії “Грузинська мрія”. Рішення парламенту викликало нові протести опозиції. Акція опозиції 18 листопада переросла в спроби пікетування парламенту. Протестуючі тоді були розігнані силами спецназу.